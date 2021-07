Graffitiworkshops in Heerle: ‘Op een gegeven moment stonden wel 35 kinderen verf te spuiten’

Graffiti in de dorpen

Niet alleen in Heerle konden kinderen met een echte graffiti-artiest losgaan met verfspuit en boordevol ideeën. Ook in Nispen en Wouw stond Sabrina met haar houten panelen. Normaal organiseert ze met haar vrijwilligersorganisatie Koele Kikkers de jeugddisco in De Geerhoek in Wouw, maar dat was het afgelopen jaar natuurlijk in het water gevallen. In januari hoorde ze van graffiti-workshops in Roosendaal en wilde die ook organiseren in de kerkdorpen. ,,Het had wat voeten in de aarde, maar het is gelukt!”