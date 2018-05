Graffiti Jam in Roosendaal blijft groeien met nieuwe hal

VIDEO'SROOSENDAAL - De vierde Graffiti Jam gaat in 'The Loods' aan de Oostelijkehavendijk in Roosendaal weer groter worden. Rond de 200 spuiters komen zaterdag 2 juni en zondag 3 juni in en rondom de hal hun graffiti kunsten laten zien op door de organisatie aangewezen plekken.

Robbe Baartmans, secretaris van organiserende stichting The Loods, vertelt dat er bizar veel aanmeldingen zijn. ,,We zijn ook heel laagdrempelig. Iedereen mag komen. Zelfs voor beginners hebben we een ruimte, waar ze kunnen ervaren wat graffiti spuiten is."

De vierde Graffiti Jam gaat in The Loods in Roosendaal nog groter worden. In het midden op de foto, tussen Suikerunie torens en voetbalstadion, de extra loods die bij Graffiti Jam 2018 betrokken wordt.

Sfeerstrand nog helemaal wit aan de Oostelijkehavendijk in Roosendaal. Foto Alfred de Bruin De organisatie had al een indeling met plekken voor 170 spuiters gemaakt. Donderdag zijn echter nog een hoop nieuwe plekken bij de Jam gekomen, toen de gemeente een extra hal naast 'The Loods' beschikbaar stelde. Het is de bedoeling dat ook het nog hele witte gebouw van het Sfeerstrand door de kunstenaars bespoten wordt. Zo denkt de organisatie wel aan genoeg plekken voor over de 200 deelnemers te komen.

Op de allereerste Graffiti Jam in 2015 kwamen 30 graffiti kunstenaars af. Remco van den Beemd, voorzitter en een van de initiatiefnemers van 'The Loods', had niet verwacht dat het zo'n succes zou worden.

,,We stonden toen in die enorme hallen met al die witte muren. En ik dacht dat gaat zeker een jaar duren voordat die muren allemaal bewerkt zijn. Maar het heeft zo'n vlucht genomen, op alle muren zit drie jaar later al zoveel lagen verf dat de muren door de verf alleen al overeind kunnen blijven staan."

De vierde Graffiti Jam gaat in The Loods aan de Oostelijkehavendijk in Roosendaal weer groter worden. Foto Alfred de Bruin The Loods is een van de drie bekendste legale graffitiplekken van Nederland. ,,We hebben een geweldige naam in de graffiti scene. Iedereen moet echt in The Loods hebben gestaan. In de weekends en op woensdagavond zijn hier altijd veel spuiters aan de slag," vertelt Dave Williamson, penningmeester van The Loods.

,,Onze Brabantse gezelligheid heeft ook veel met het succes te maken. The Loods is net een luxe hotel voor veel graffiti kunstenaars. Ze zitten binnen, legaal met verlichting en sanitaire voorziening. Alleen geen verwarming. Maar iedereen wordt hartelijk ontvangen en dat slaat aan."

De vierde Graffiti Jam gaat in The Loods aan de Oostelijkehavendijk in Roosendaal weer groter worden.. Foto Alfred de Bruin Iedere graffiti artiest neemt zijn eigen spullen en spuitbussen mee naar de Jam. ,,We zijn een stichting en maken geen winst. Via een sponsor kunnen we elke spuiter een zwarte en witte spuitbus geven. De rest mogen ze zelf doen. Natuurlijk is er tijdens de jam muziek, drinken en eten," zegt Van den Beemd.

,,The Loods en Graffiti Jams zijn pure promotie voor Roosendaal. Ik weet niet wat de toekomst nog gaat brengen, maar als The Loods ooit moet stoppen vanwege ontwikkeling van het gebied Stadsoevers hoop ik dat we zo'n grote naam hebben dat we zo ergens anders verder kunnen."

Volg het laatste nieuws over Graffiti Jam 2018 op Facebook The Loods, waar Van den Beemd donderdag de nieuwe hal in een live video liet zien:

De vierde Graffiti Jam gaat in The Loods aan de Oostelijkehavendijk in Roosendaal weer groter worden.. Foto Alfred de Bruin