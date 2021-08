‘Goudhaantje’ Hans van der Ende opnieuw aan de slag bij RBC: ‘Het echte RBC-gevoel is weer helemaal terug’

Binnenbad druk door natte zomer: ‘Maar we verheugen ons juist op buiten zwemmen’

4 augustus ROOSENDAAL - Plenzen in plaats van plonzen, dat is voor de buitenzwembaden vooralsnog een beetje het beeld van deze zomer. Maar tegenover de regen buiten, staat een topdrukte in de binnenbaden. Ook in De Stok in Roosendaal kun je niet zomaar meer terecht voor een spontaan middagje vrij zwemmen.