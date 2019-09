Gouden tennisclub Stampersgat krimpt, maar is wel zeer actief

STAMPERSGAT - Tennissen bij een echte dorpsclub, wars van rangen en standen. Waar vind je die nog? In Stampersgat in elk geval wel. De in 1969 opgerichte Tennis Vereniging Stampersgat krimpt wel, maar viert toch mooi zaterdagavond het gouden jubileum.

De 80-jarige Miel Frijters is met John Ernest man van het eerste uur. Hij tennist nog steeds, was jarenlang voorzitter. De huidige preses Ruud Beerendonk haalt hem er graag bij. ,,Miel weet alles van de club.‘’

Als geheugensteuntje heeft Frijters het jubileumboek van 1994 bij zich, toen de club 25 jaar bestond. Al bladerend ziet hij de grote ledenlijst, die nodig was om het toenmalige gemeentebestuur van Oud- en Nieuw Gastel te overtuigen van een eigen tennisbaan in het suikeridorp. ,,Samen met veel dorpsgenoten tennisten we bij 't Kèperke in Gastel, maar eind jaren zestig was de tijd rijp voor een eigen club. Wat Gastel had, wilden wij ook.‘’

Aanwas

Het lukte en in zaal Geerts de vereniging opgericht en was er in de zomer van 1970 al een eerste gezelligheidstoernooi op de betonnen baan naast het juist aangelegde Andrie-sportpark van voetbalclub De Schutters. ,,De aanwas was enorm. Ook vanuit Fijnaart, waar geen tennisclub was.‘’ Drie jaar later werd een tweede baan noodzakelijk, ook al omdat de behoefte om competitie te gaan spelen groter werd. De KNLTB liet dat alleen bij tweebaans accommodaties toe. Inmiddels beschikt TVS over 3 gravelbanen.

Duivenkot

Frijters was inmiddels naast gedreven speler ook bestuurslid geworden. ,,Voor een natje en droogje plaatsten we een tent met koelkast erin. Gastclubs brachten we onder in de kleedkamers van de voetbal, maar de roep om een kantine werd steeds groter. Een bouwkeet van Suiker Unie mocht in Breda ontmanteld worden en naast de banen worden opgebouwd. Nadat de houtbouw in 1990 werd ingeruild voor een stenen paviljoen werd het eerste onderkomen duivenkot bij Kees Nagtzaam, die op 76-jarige leeftijd nog regelmatig een balletje slaat.

Vergrijzing

Toch mist Frijters in Stampersgat leeftijdsgenoten om tegen te spelen. ,,Ondanks de vergrijzing is het dorp daar te klein voor. In Nispen zijn ze er wel, daar ben ik ook lid.‘’ Het ledental is sowieso een probleem, vult Beerendonk aan. ,,Vijf jaar terug stapten veel voet- en volleyballers over op tennis, toen hadden we 149 leden. Die 150e hebben we nooit gehaald, inmiddels zijn het er nog negentig, maar wel allemaal erg actief.‘’