Gouden schoolkantine schaal naar Markland College Oudenbosch

Partijloze burgemees­ter: ‘Daar zouden er meer van moeten zijn’

11:15 BREDA - Helemaal uniek is het niet, een politicus van een lokale partij die burgemeester wordt. Maar bijzonder is het wel. Van de 355 gemeenten die Nederland telt hebben er maar zestien een burgemeester die niet is verbonden aan een landelijke partij. De Oosterhoutse Gemeentebelangen-wethouder Marian Witte is de zeventiende onafhankelijke bestuurder die zo’n positie gaat bekleden.