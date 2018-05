Gouden Bukehof kan altijd rekenen op betrokken ouders

De kerk is niet meer. Basisschool De Bukehof nog wel. Een halve eeuw inmiddels en nog steeds op dezelfde plek: de voormalige boomgaard met beuken. Tijd voor een feestweek. Met dinsdag het in elkaar zetten van een raket, die met een luide knal een eindje verderop in wijk Pagnevaart-Oost terecht kwam. Boeken en schriften blijven deze week in de kast. Een dagje Efteling, een sportdag en - donderdag - zelf meespelen in een circusvoorstelling van theater Rotjeknor kwamen er voor in de plaats.

Directeur Manfred Werger is trots op zijn 15-koppig team en de 242 leerlingen. Gevraagd zijn school te typeren, zegt hij dat 'rust, structuur en zorg' belangrijke waarden zijn. ,,We lopen niet voorop in vernieuwen. De kracht van De Bukehof is de enorme betrokkenheid van ouders. Bij leeractiviteiten of excursies kunnen we altijd een beroep op hen doen.''

Personeel is erg loyaal aan De Bukehof. Werger is sinds 2006 directeur. ,,Op een enkele gepensioneerde na is het team nog steeds hetzelfde. Het feit dat er in vijftig jaar slechts vier directeuren geweest zijn, zegt ook genoeg.'' Jos Dekkers gaf een dikke 25 jaar leiding aan de school. Na exsplosieve groei tot wel 500 kinderen in de jaren zeventig daalde dat ooit tot 147 leerlingen. ,,Dat had alles te maken met de komst van de openbare school in Oudenbosch. En ook aan De Klinkert raakten we leerlingen kwijt. Inmiddels zijn we weer uit dat dal geklommen.''