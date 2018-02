Goud, tejaoter en blienken in Halderberge

Michael Koevoets stond zaterdagmiddag in Bosschenhoofd hoog in de prinsenwagen naast prins Ruben voor de laatste keer als nar Kluit te stralen. Na 15 jaar neemt hij dinsdag afscheid. Smoorfrêterslaand blonk vanwege het 50-jarig bestaan overal goud van kleur. Zelfs de Royal Bank of B’ hoofd reed rond.

Volledig scherm Winnende A-wagen in Bosschenhoofd © Fons Pijnen

Het grappige duo Memphis Depay en Kenny Tete meldt dat we niet aan het WK deelnemen. Maar goud hebben we al opgehaald bij cafetaria het Goudhaantje en bloemist de Goudsbloem. ’t Foepenhol heeft een trein overvallen en strooit met gouden munten uit de gekraakte kluis. Bc De Laovliegers melden met hun wagen De Carnavalskraker ‘dat hij hier niet is gevallen.’ De Slaopers rijden met bouwbedrijf Slapende rijk. De Dwarsliggers komen met The Party Animals aanzetten. De Leutkontjes zijn ‘te laot meej bouwe begonne.”

Als pliessie Kobus om klokslag 14.00 uur fluit, zet het protocol van Stampersgat zich in beweging. Vanuit de overdekte tribune neemt de prins met zijn gevolg het defilé af. Nieuw is het jeugdprotocol. Hier passeert een stoet die eer doet aan het motto Wa un Tejaoater. Er rijdt een special tejaoter voor nar Royke. Een loopgroep doet het als de thee(h)aters. Ook een spoke tejaoter. Groep de Ellendelingen die elk jaar voor reuring zorgt is Klaor meej da politiek geflater, tijd voor Ellendelingen Danstejaoter. Aan het eind stapt prins Peer met gevolg op de prinsenwagen voorafgegaan door de Dames van de Meekrap.

Volledig scherm Prinsenwagen met Dansmariekes in Stampersgat © Fons Pijnen

Oudenbosch zag geheel naar het motto We Blienke n’Uit een blinkende parade met veel straattoneel. Het dorp ontbeert ruimte voor bouwclubs. Voorzitter John Lambregts: ’Het Puitenol blinkt uit in straattoneel en saamhorigheid bij jong en oud. Het is jaren geleden dat er geen eigen grote wagens reden. BEF heeft te maken met persoonlijke omstandigheden. De Duimelotjes hebben geen bouwplaats.’ Het publiek vermaakt zich er niet minder om. Paorels van ut Puitenol bij Zomarwa Toers. De Bamolla’s met hun Wok of Feem. Gretige eksters pikken alles wat blienkt. De bekerboer van de Kakkeduten. Uitblienkende Curling teams. Kulleke, wij blienke oe spulleke.