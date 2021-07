Goud én zilver op NK voor supper Donato Freens uit Sint Willebrord

ALMERE/SINT WILLEBRORD - Donato Freens uit Sint Willebrord mag zich de beste supper van Nederland noemen. Hij ging bij het NK in Almere met goud én zilver naar huis. Zijn volgende grote doel? Het WK in Hongarije, half september.

Hij is tevreden, reageert ie zondag koeltjes na het halen van de tweede plaats in het onderdeel Sprint. Een dag eerder was hij al de sterkste tijdens de technische race. ,,Dit is pas de tweede keer dat ik mee doe. Vorig jaar werd ik tweede. Nu ging alles beter, ik heb het op alle vlakken goed gedaan.’’

En nu het WK

Het suppen - peddelsurfen - is de laatste jaren aan een opmars bezig. Was suppen vroeger vooral recreatie, nu is het sport met veel internationale wedstrijden. En Freens nestelt zich in Nederland bij de top. En wie weet, misschien zelfs wel de internationale top. ,,Het wordt voor mij de eerste keer dat ik aan een WK mee doe. Ik heb me met deze resultaten gelijk gekwalificeerd.’’ De 16-jarige Willebrorder is trots, zegt ie: ,,Want daar kom je echt niet zomaar.

Trainen in de Vliet

Voor het zover is, wachten er nog wedstrijden in de Eurotour, een internationale competitie: komend weekend in Duitsland en twee weken later in België. ,,Allemaal zwaardere wedstrijden, met betere peddelaars.’’En dan het WK. Tot die tijd blijft Freens trainen. Waar ie dat doet? ,,Ik doe veel cardio, hardlopen. Het suppen zelf train ik na school, vaak op de Roosendaalse Vliet. En soms ook op de Oosterschelde. Dat is wat lastiger, vanwege de wind en de golven.’’