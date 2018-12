Golfcentrum Roosendaal draait weer zwarte cijfers

Ook gevaarlij­ke hond verdient goede opvang: deze Nispense vrouw wil er eentje beginnen

30 november NISPEN/ETTEN-LEUR - Een apart asiel voor hoog-risicohonden. Dat is wat de Nispense Els Adams wil bereiken. ,,Elke hond heeft recht op leven.'' Dit weekend is er een snuffelmarkt in Etten-Leur om geld in te zamelen voor haar Big Smile Project.