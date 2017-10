Golfbaan De Stok failliet, baan nog wel open

ROOSENDAAL - Golfbaan De Stok in Roosendaal is failliet. Eigenaar investeringsmaatschappij Holdex kan niet aan de financiële verplichtingen voldoen. Namens de bank is curator Denise Huizer van Law Wise uit Breda op zoek naar een kandidaat die de golfbaan wil overnemen.

Ondanks dat het faillissement door de rechtbank is uitgesproken, was de baan donderdag gewoon open. Onzeker is hoe lang dit zo blijft. Huizer was niet bereikbaar voor commentaar. Een zegsman van Holdex verwacht dat de curator kandidaten in beeld heeft, wat verklaart waarom de golfbaan doordraait. ,,Ook omdat het gras regelmatig gemaaid moet worden. Anders gaat de baan snel in waarde achteruit.''

De basis van het faillissement is volgens de zegsman gelegd bij de overname in 2016. ,,We hebben toen 2 ton geïnvesteerd en de lopende lening van de vorige eigenaar bij de bank overgenomen. Deze hypotheek was 2,5 miljoen euro terwijl de baan maar 1,2 miljoen waard was. Daardoor werd de financieringsdruk te groot. We hebben het taxatierapport van de bank nooit gezien. We vragen ons af of de bank hierin een meldingsplicht had.''

Exploitatie

Vanaf het begin liep Holdex achter de feiten aan. Daar kon een positieve exploitatie van de golfbaan niets aan veranderen. ,,In 2016 hebben we 25 procent geplust en dit jaar is dat 20 procent'', zegt manager Marcel Vught van golfbaan De Stok. Hij is net als zijn 14 collega's niet zeker van zijn baan. ,,We draaien voorlopig door. Al moet ik bij iedere uitgave toestemming aan de curator vragen. Die heeft ook de rol als onze werkgever overgenomen.''