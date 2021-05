Goederen voor hennepkweek en auto met daarin drie kilo wiet in beslag genomen in Oud Gastel

Palm Parkies komt wel naar Roosendaal, maar niet naar Bergen op Zoom

6 mei ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Als het aan de organisatoren van het parkfestival Palm Parkies ligt worden er dit jaar vanaf 14 juli weer een reeks concerten gegeven in het Vrouwenhofpark in Roosendaal. Omdat het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom te klein is voor een coronaproof evenement, gaat het festival daar dit jaar weer niet door.