Goede wijn is nog geen bier, maar een Chateau Tullepetaon gaat er wel in

Jongeren mogen acht avonden in de De Kring programme­ren: ‘We willen iets doen met 18-plus­sers’

ROOSENDAAL - Een avondje Billie Eilish of The Kid Laroi in theater De Kring? Nee, dat is wat te hoog gegrepen. Toch begint het Roosendaalse podium met een project waarin jongeren tussen 18 en 35 zelf mogen programmeren. De gemeenteraad wordt donderdag gevraagd 20.000 euro beschikbaar te stellen voor het project.

11 november