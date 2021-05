Goede Herderkerk moet ‘de huiskamer van Langdonk’ worden

Een plaats waar mensen ongeacht hun achtergrond, leeftijd of nationaliteit elkaar kunnen ontmoeten. ,,Een ontmoetingscentrum waar we krachten bundelen’’, legt welzijnswerker Judith van Gastel uit. ,,We gaan samen met professionals en wijkbewoners kijken waar de behoeften liggen. Dat kan heel breed. Zowel op gebied van activiteiten voor ontspanning als op gebied van ontwikkeling en leren van elkaar.’’



,,De insteek is dat activiteiten van jongeren en ouderen door elkaar heen lopen en mensen met elkaar verbinden. We zijn reeds gestart me een klankbordgroep van ongeveer 25 vrijwilligers van alle leeftijden, ook jongeren en senioren, die hier hun schouders onder willen zetten.’’