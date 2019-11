Goede afstemming is de schakel bij centrumplan Rucphen

Juist zo'n puntje dat een voorbijganger stoort als hij op de straathoek bij dorpscentrum Agora een praatje maakt. ,,Want ze hebben het niet netjes achtergelaten’’, wijst hij op hobbelige stukken wegdek, die aangeven waar de Julianastraat al open is geweest.’’ Het bord 30 km zone is nog afgeplakt en wordt node gemist, klaagt de man. ,,Want er wordt hier hard gereden.’’