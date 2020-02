Goed weer of slecht weer, alle Halderbergse prinsen zijn tevreden over carnaval

OUDENBOSCH - ,,Carnaval is helaas weer voorbij‘’, verzuchtten de prinsen woensdagmorgen ietwat vermoeid op het gemeentehuis van Halderberge. ,,Hoho, niet helemaal‘’, nodigde prins Geert van Puitenol zijn collega's en de burgemeester uit. ,,Zondag alsnog optocht door Oudenbosch, we gaan nog even door.‘’

Op Aswoensdag 11.11 uur is het goed gebruik dat de vijf prinsen uit deze gemeente hun sleutels inleveren. Prins Tommes en zijn prinses Lotte zijn een tikkie verlaat, maar dinsdag is dan ook dé optochtdag in Hoeven. De andere leutvorsten staan eerder op hun prinsenwagens. Helaas gold dat voor prins Geert en prins Peer van Meekrapdurp helemaal niet. Hun zondagoptochten werden afgelast.

Samen met burgemeester Heleen van Rijnbach-De Groot blikken de hoogheden onder het genot van een haring met Halderbergs Gildewater, lokaal kruidenbittertje. De steek is af, de cape thuis. Ad, Geert, Peter, Ruben en Tom zijn weer 'gewone’ inwoners van de vijf dorpen.

Natuurlijk gaat het bij de evaluatie over het weer en het improviseren. Bosschenhoofd en Oud Gastel maakten de route wat korter, de wagens minder hoog of alle groepen vóór de wsgens uit. Geert en Peer keken zondagochtend uit het raam en wisten meteen: dit is foute boel. Geen leutstoet door Stampersgat en Oudenbosch. Het Koepelstadje krijgt zondag een herkansing. ,,We beginnen om twaalf uur, vroeg omdat Fidei et Arti na de prijsuitreiking de zaal moet ombouwen voor activiteiten later. Nee, er zijn geen carnavalsbals. We bieden enkel de bouwers de kans alsnog hun creaties te laten zien. Vijf groepen hebben afgehaakt, maar mogelijk komt er nog een enkele wagen van Hoeven bij.’’

Gelukkig geen lege zaal

Vrij uniek, want niet eerder reed een wagen uit Hoeven in een andere Halderbergse stoet mee, kan ook niet volgens de reglementen. Stampersgat moet tot volgend jaar wachten voor een volgende optocht. ,,We waren bang dat de zaal ook leeg zou blijven, maar de zondagavond was gelukkig grandioos’’, aldus prins Peer. In Oud Gastel zag prins Ad een pracht optocht. ,,Bewust bezoek ik de bouwclubs en ook de jeugd. Dat zie je terug in de stoet.’’

Reclamevliegtuigje met ‘Lotte’ erop

Voor de zaterdag gekozen prinses Lotte ging het carnaval veel te snel. ,,Het prinsessenbal zaterdag, een dansje van mijn bouwclub De Flierefluiters en zelfs een reclamevliegtuigje in de lucht met mijn naam erop. Het was geweldig.‘’ Prins Tommes knikte mee. ,,Het was een mooi eerste jaar met ook nog eens het beste weer van de vier dagen. Wat wil een prins nog meer?’’