Goed verkeersgedrag wordt beloond met nieuwe speeltuin

OUDENBOSCH - Automobilisten, die de komende drie weken te hard rijden in de Broeder Christofoorlaan in Oudenbosch krijgen een elektronisch duimpje omlaag. Wie zich wel aan de snelheid houden, sponsoren indirect de komst van een speeltoestel in de straat.

De straat is sinds maandag voorzien van een zogeheten snelheidsmeterspaarpot. De speciale meter 'beloont' besturuders, die zich aan de maximumsnelheid houden van dertig kilometer per uur. Voor elke 'brave' bestuurder die passeert gaat er een klein bedrag in een virtuele spaarpot. Later keert de gemeente Halderberge met steun van de provincie dat in echt geld uit aan basisschool De Klinkert en wijkvereniging Velletri. Samen bouwen ze aan een nieuwe speeltuin op het plantsoen naast de school.

Tour

De snelheidsmeter is een actie van 'Nul verkeersdoden in Brabant'. Het apparaat maakt een tour door de provincie. Begonnen in Helmond verhuisde het matrix-bord via Eerde en Oostelbeers nu voor het eerst naar West-Brabant. Gedurende drie weken hangt de virtuele spaarpot in de Broeder Christofoorlaan. In Helmond was het waarschuwingsbord een succes en daalde het aantal hardrijders van 64 naar 42 procent. Dat leverde daar geld op voor een paar nieuwe skelters.

Duikelrek

In Oudenbosch gaan ze voor een duikelrek, het eerste speeltoestel voor de tuin, die volgend voorjaar geopend gaat worden. Verkeerswethouder Jan Mollen gaf gisteren het startsein tot de verkeersactie. Een valse start, want hoewel alle apparatuur goed was aangesloten weigerde de meter dienst. Althans het scherm met daarop duimpje omhoog/omlaag en het spaarpotje 'plopten' niet aan. ,,We doen er alles aan om het scherm zo snel mogelijk te laten functioneren.''

De 7-jarige Elize va Tilburg vroeg zich af of passerende autobussen ook meetellen. Toen Mollen bevestigend knikte, was ze nog niet tevreden. ,,En wie te voet voorbij komt dan?'' De wethouder dacht even na. ,,Dan moet het wel een hele snelle hardloper zijn.''

Nadat Mollen de leerlingen van groep 4 had bijgepraat, gingen juf en kinderen toch langs de stoep kijken of de weggebruikers zich al aan de snelheid hielden.

Dubbel

Het duurde even vooraleer er auto's langs kwamen, waarop schooldirecteur Ron Kruis zelf zijn auto maar startte. Hij vond de actie wel een beetje dubbel. ,.Ik zou natuurlijk tegen al mijn personeel of tegen ouders kunnen zeggen dat ze een paar rondjes door de straat rijden en zich keurig aan de snelheid houden, maar dan schiet het zijn doel voorbij.''