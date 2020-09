Goed eten in een heerlijke ambiance bij Bonnefooi

eetrecensieVrolijke popmuziek op de achtergrond, gezellig geroezemoes vanuit de tafeltjes. We voelen ons direct op ons gemak als we aankomen bij restaurant Bonnefooi in Roosendaal .

We kijken onze ogen uit: elk hoekje, elk stuk restaurant heeft een ander decor lijkt het. Een wereldkaart gemaakt van knopen, een muurschildering van Pac-Man, tientallen tajines en nog veel meer. Een allegaartje van stijlen die samen een bijzonder laagdrempelig restaurant vormen.

Bubble tea!

Tot het coronavirus was je hier altijd ‘op de bonnefooi’ welkom. Nu is reserveren ook mogelijk en dat hebben we voor de zekerheid maar gedaan. Geen slecht idee, want het restaurant is druk.

Good food, good mood staat er op de menukaart en dat kunnen we alleen maar hartstochtelijk beamen. De menukaart is niet heel uitgebreid, maar toch staan er genoeg bijzondere gerechten en drankjes op. Bubble tea bijvoorbeeld! Jasmijnthee met lycheesiroop en popping boba, fruitparels die uit elkaar knappen op het moment dat je er op bijt. Het maakt me vrolijk, zo vaak kun je dat niet bestellen bij restaurants.

Arabische dipjes

Maar dan het good food. We zien een mix van Midden-Oosterse en Aziatische gerechten. We beginnen met wat Libanees brood, waar we verschillende dipjes bij krijgen: houmous, zoet-pittige muhammara (een mix van paprika en walnoten), frisse labneh (yoghurt), olijfolie en wat olijven zelf. Het zijn prima dipjes die we met smaak oppeuzelen. Ook leuk is dat je geen karige hoeveelheid brood krijgt, maar gewoon een flink stuk.

Volledig scherm Geen karige hoeveelheid brood bij deze dipjes. © Majda Ouhajji

Mijn tafelgenote drinkt daar een frisse cabarnet sauvignon rosé bij, met hints van citrusvruchten. Een mooie start van het mediterrane diner dat ons te wachten staat, zegt ze. De robuuste smaak laat een aangename indruk achter.

Goed gekruid vlees

Als hoofdgerecht hebben we gekozen voor de Bonnefooi Chef’s Table, een selectie gerechten van de chef. Maar als we hadden geweten hoe groot die is, hadden we waarschijnlijk het brood achterwege gelaten. Het is een flink bord dat we geserveerd krijgen.

Volledig scherm Bonnefooi Chef's Table, Roosendaal © Majda Ouhajji

Hapje voor hapje proeven we van alle gerechten. Een zachte, kruidige viscurry bijvoorbeeld. En een nog zachtere zalm, met een krokant laagje. De vis valt uit elkaar en smelt zowat op de tong. Maar er is ook veel vlees: de köfte, gehaktballetjes, zijn goed op smaak. We krijgen ook twee heerlijke kebabspiesjes. Goed gegrilld, weer lekker gekruid. Bij Bonnefooi weten ze inderdaad wat good food is. Voor erbij krijgen we fijne jasmijnrijst, frietjes, wat salade en alsof het allemaal al niet genoeg is, krijgen we op een apart bord ook wat kipshoarma.

Mijn tafelgenote drinkt een zwoele en zachte rode wijn bij het het hoofdgerecht. Die sluit goed aan op de kruidige en frisse tonen van de vis- en vleesgerechten van de Chef’s Table.

Good mood

Nog even stilstaan bij de bediening: die is voortreffelijk. Vriendelijke mensen die met een glimlach hun werk doen. Voor het toetje lopen we achter een van de medewerkers van Bonnefooi aan. Vooraan de zaak staan een paar stolpen met verschillende cakes of the day. Hier is het Oosterse thema een beetje losgelaten, valt ons direct op. Ik ga zelf voor een taartje van snickers, mijn tafelgenote voor een worteltaart.

Volledig scherm Snickerstaart. © Majda Ouhajji

We zitten op dat moment eigenlijk al redelijk vol, maar smullen de twee toetjes langzaam op. Het zijn prima taartjes, al valt de snickerscake na zo’n zwaar hoofdgerecht net iets te zwaar op de maag. Ondertussen zijn de andere bezoekers langzaam alweer naar huis gegaan, zien we. Wij tafelen met een kopje thee nog even na. Een good mood krijgen we zeker van Bonnefooi. Ongecompliceerd, lekker én goed eten in een fijne setting met leuke mensen om ons heen. Hier gaan we vaker terugkomen.

Score

Beoordeling: 8,0

Voorgerecht: 7,5

Hoofdgerecht: 8,5

Nagerecht: 7,0

Bediening: 9,0

Ambiance: 8,5

Drank: 8,5

Prijs/kwaliteit: 7,5

Rekening:

1 bubble tea: €4,00

1 Rose wijn: €4,00

1 Arabian dip mix: €8,50

2 Chefs Table: €43,00

1 Rode wijn: €4,00

1 Gingerbeer: €4,50

1 Americano: €2,60

1 Green Lemon: €2,75

1 Snicker: €4,50

1 Carrotcake: €4,00

Totaal: €81,85