Gloednieuwe apparatuur in Roosendaalse raadszaal hapert en gooit belangrijke vergadering in de war

Dat de videoverbinding het nu zo liet afweten is gevoelig, omdat de raadszaal én de geluidsinstallatie afgelopen zomer nog compleet vernieuwd is. Daar was een bedrag van bijna vier ton mee gemoeid. Vooral die geluidsinstallatie was hard aan vervanging toe, niet zelden zorgde dat verouderde systeem voor allerlei problemen. Met een nieuwere en modernere installatie moest dat opgelost zijn.



Maar dat liep donderdag dus helemaal anders, zag ook Michael Yap van de PvdA: ,,We waren er helemaal klaar voor, maar van meet af aan waren er strubbelingen met de videoverbinding. Toen die het eindelijk wél deed, was er weer geen geluid. Het bleek niet te fixen.’’



Dat bevestigt ook Charl Goossens van de Roosendaalse Lijst: ,,Het begon goed, maar het ging snel mis. Er is nog even gekeken of we misschien niet via Zoom alsnog konden vergaderen, maar uiteindelijk is besloten alles af te blazen. Volgende week beter.’’