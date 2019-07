Glazenaar, saxofonist en orkest kandidaat voor jaarlijkse cultuurprijzen Halderberge

Zoals de september cultuurmaand inmiddels gemeengoed is geworden, zo gaat het ook die kant op met het Cultuur Café bij Onder De Toren naast de kerk in Oud Gastel. De ontmoeting van organisatoren, jury en deelnemers in dit stamminee is de voorpret op een maand, die ieder jaar uitpuilt van de kunstzinnige en culturele uitspattingen waar Halderberge rijkelijk over beschikt.

Rijkdom

Peggy Bus uit Oud Gastel is in 2018 afgestudeerd in het ambacht van glazenaar aan de Academie Merksem voor beeldende kunsten te Antwerpen. Voor haar is glas een bijna ‘levend’ materiaal dat ongekende rijkdom aan kleuren, vormen en toepassingen kent. Ze experimenteert graag met verschillende glastechnieken.

Wim de Veth leerde het vak van saxofinist ook in België, maar dan bij Pierre Kerremans aan de Universiteit van Brussel. De Oudenbosschenaar won vele prijzen bij solistenconcoursen dankzij uitmuntende techniek en klankkleur. Als amateur-muzikant speelde hij met vele beroepsmuzikanten en sinds vorig jaar vormt hij met pianist René van Assche het klassieke duo ToucheVent.

Klankkleur

Muziekverening St. Caecilia maakt al meer dan een eeuw muziek. De jury beveelt de Hoevense groep als volgt aan: ,,Het orkest heeft verschillende muziekgroepen waar jong en oud hun muzikale talenten kunnen ontplooien. De vereniging brengt muziekstukken met een hogere moeilijkheidsgraad, waarbij de uitvoering getuigd van een goed ritme, zuiverheid van toon en indrukwekkende klankkleur.‘’

De genomineerden waren gisteren uitgenodigd voor het Cultureel Café, waar hun voordracht werd omgezet in een nominatie bij de laatste drie.

Wies Hoogers

Wachten Bus, De Veth en het orkest nog in spanning op de einduitslag aan het slot van de cultuurmaand in Fidei et Arti, voor Wies Hoogers kwam woensdag de ontlading al. De 16-jarige Hoevenaar mag zich winnaar van de jeugd cultuurprijs 2019 noemen. Tekenen is zijn lust en zijn leven, hij maakte zijn eigen stripfiguur Fronter en ontwerp carnavalswagens voor de optocht in Hoeven. Een aanmoedigingsprijs is er dit keer niet.