Glasvezelnet in buitengebied Roosendaal komt er nu echt

Een en ander blijkt uit een briefwisseling tussen Eric de Regt (Roosendaalse Lijst) en Arwen van Gestel (VLP) enerzijds en wethouder Cees Lok anderzijds. Lange tijd was de diepte waarop de glasvezelkabel moet komen te liggen het probleem. Het college van B en W hield 60 cm diep aan, terwijl volgens de gemeenteraad 40 cm eerder regel dan uitzondering is in de regio.

Vergunning

Nu de graafdiepte op 40 cm is gesteld in Roosendaal staan de telecombedrijven in de rij. ,,Vergunningverlening heeft nog niet plaatsgevonden, maar wellicht dat al in 2019 gestart gaat worden", zegt Eric de Regt (RL) opgetogen. In zijn beleving is het goed dat de graafdiepte is aangepast. ,,Enkele maanden terug waren er amper serieuze kandidaten bekend", weet De Regt. Vandaag maakt de gemeente meer bekend over internet in het buitengebied.