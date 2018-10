Glasvezel: na 20 jaar lobbyen ook 'eindelijk' in Rucphen

Snel en haarscherp

Meer dan de helft

In totaal gaat het om bijna 120 kilometer glasvezel, in het buitengebied van Rucphen, Sprundel en Schijf. Meer dan de helft van het aantal huizen in dat gebied, moest zich aanmelden voor het project om het kostendekkend te houden. Dat is gelukt. ,,Op dit moment doen er 246 mensen in Sprundel mee, 220 in Rucphen en 160 in Schijf", vertelt Howard Steygerwalt van Telezuid, het bedrijf dat het werk uitvoert.