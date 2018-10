Glasvezel in Rucphen ligt wel op 60 cm

176.000 pillen en enkele kilo's aan softdrugs gevonden in Zegge

13:19 ZEGGE - Bij een huiszoeking in Zegge heeft wijkagent Koevoets een grote hoeveelheid aan drugs gevonden. In de woning lagen zo'n 176.000 XTC-pillen en nog enkele kilo's aan softdrugs. De drugs zijn per kleur in verschillende plastic zakken gesorteerd.