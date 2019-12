Glasvezel in de dorpen rond Roosendaal: nog geen witte rook

Stampers­gat zorgenkind­je van Halderber­ge, maar een actiekaart komt er niet

23 december OUDENBOSCH - Eens in de zoveel tijd vraagt politiek Halderberge aandacht voor Stampersgat, de kleinste kern. Onder de rook van de suikerfabriek wordt al decennia geen huis meer gebouwd, voorzieningen verdwijnen en de clubs kampen met leegloop. In de recente raadsvergadering was het WOS Halderberge dat pleitte voor een ‘actiekaart leefbaar Stampersgat'.