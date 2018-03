Glad hoeft het niet alleen in Sprundel te zijn

Typisch de tijd van het jaar, al is het op de valreep. Ja, de hele week ging het over ijs. Alsof veel er over praten genoeg is om er ook veel van te krijgen.

Heel even deed het me denken aan Floddertje en haar baldadige protestactie ‘Wei ijsen eis’. Kindertjes, die denken dat ze hun zin krijgen als ze de juiste letters op hun voorhoofd tekenen. Wat, overigens letterlijk, niet het geval is.

Brandslang

Bij het eerste vleugje voorjaar is iedereen al snel te porren is voor een ijskoud toetje of tussendoortje, maar de laatste dagen ging het bij klein en groot uitsluitend over natuurijs. Een gedachtewisseling over water, dus. Zo nodig tot stolling gebracht met hulp van ijsmeesters, zoals de mannen van de Sprundelse Verenigingsraad met hun vernevelende brandslang, nacht aan nacht in de weer op een parkeerplaats.

Volledig scherm Column Herbert Kats © BN DeStem

Het is de magie van natuurijs: het heeft iets echts, iets puurs. En echte ijspret is not shaken en zeker not stirred. Want natuurijs groeit niet in de koelkast, zoals de blokjes in de wodka-martini. Maar het gedijt ook niet bij harde wind of zelfs zon. De zon, die we anders zo koesteren.

Het onvoorspelbare maakt het spannend. Even is het: weg met die verwoestende stralen die schaatsbaantjes weer reduceert tot nietige plasjes! Laat de natuur z’n werk doen, maar dan wel onder regie van mensen…

Rillen

En zo kluun ik via dit bruggetje naar andere vormen van glad ijs. Een ander aspect van ‘deze tijd van het jaar’ is immers dat we in een onvervalste verkiezingsmaand zitten. Dat de halve bevolking aan het rillen sloeg had daar overigens niets te maken. Gewoon een flinke griepgolf, niks Elfstedenkoorts.