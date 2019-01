Gitaristen uit Roosendaal en Nispen genomineerd voor verkiezing

ROOSENDAAL - Wat zijn de beste gitaristen van 2018? Dat is de vraag in de jaarlijkse poll van vakblad De Gitarist. Bijzonder is dat in de deze internationale verkiezing dit jaar maar liefst vier muzikanten uit Roosendaal en Nispen genomineerd zijn.

Remko Willems uit Nispen is genomineerd in de categorie Beste Akoestische Gitarist Benelux. Vorig jaar eindigde hij in de Top 10, samen met bekende collega’s als Stochelo Rosenberg en Eric Vaarzon Morel. ,,Ik wist toen niet eens dat ik genomineerd was, ik kwam het toevallig op de website van Harry Sacksioni tegen’', zegt Remko.

Roosendaler Sebas Honing is genomineerd in de categorie Pop/rockgitarist Benelux. Blues-fenomeen Ralph de Jongh, afkomstig uit Nispen, is genomineerd in de categorieën Beste Gitarist Benelux en Blues(rock)/country/folkgitarist Benelux.

En Hein van de Geyn, die onlangs nog overkwam uit Zuid-Afrika voor een optreden met Jack van Poll in het kader van Jazz750 sleepte een nominatie in de wacht in de eervolle categorie All Time Favorite Bassist Benelux.