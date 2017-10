Girlpower gaat basisschool Uniek in Hoeven redden

HOEVEN - De vrouwen van basisschool Uniek in Hoeven zijn keihard aan het werk om woensdag de leerlingen weer les te kunnen geven in de oude gebouwen, nu de nieuwe fusieschool niet open kan.

Het plan was dat de Hoevense basisschool Uniek na de herfstvakantie in het fonkelnieuw brede schoolgebouw Het Kansenrijk van start zou gaan. Daar zette de mogelijk onveilige vloerconstructie een fikse streep door.

De 485 leerlingen van de twee basisscholen Reuzelaar en Lindenlommer, die fuseerden tot Uniek, moeten woensdag weer naar de oude locaties. En dus wordt er hard geklust om de oude scholen weer onderwijsklaar te maken. Het team van Uniek kwam vrijdagochtend, voor het eerst sinds het nieuws dat de nieuwe school niet open zou gaan, samen op de Lindenlommer. Na een briefing van de directeur en iemand van de Borgesiusstichting gingen de leerkrachten aan de slag, zodat er woensdag weer les kan worden gegeven.

Veiligheidsoverwegingen

Geen kleine klus, want de verhuizing was al zo goed als voltooid. Boeken, schoolborden, computers en andere materialen staan al in de nieuwbouw te wachten om gebruikt te worden, maar niemand mag ze voorlopig gaan halen. Uit veiligheidsoverwegingen mag niemand het gebouw in.

In de Lindenlommer staan nog wat tafels en stoelen. Verder ligt het pand er verlaten bij, duidelijk achtergelaten met het idee er niet meer terug te keren.

Toch is het team allesbehalve verslagen. ,,Wij blijven lachen hoor'', klinkt het vastberaden. ,,De stemming is goed'', bevestigt directeur Marjon de Gronckel. ,,Natuurlijk is er teleurstelling, maar iedereen begrijpt dat veiligheid voorop staat. We gaan nu samen de schouders eronder zetten om hier woensdag weer zo goed mogelijk les te kunnen geven.''

Geluk bij een ongeluk

En dat betekent hard werken de komende dagen. Lesmethodes moeten opnieuw worden besteld, er moet schoolmeubilair worden geregeld en het gebouw moet flink worden schoongemaakt. Dat alles voor woensdag. ,,Wat dat betreft is het vervelend dat dit nieuws kwam terwijl we al aan het verhuizen waren'', zegt Robert-Jan Koevoets, van het college van bestuur van de Borgesiusstichting. ,,Als we het bij wijze van spreke een week eerder hadden geweten, was er helemaal geen probleem geweest en hadden we gewoon hier kunnen blijven zitten. Een geluk bij een ongeluk is dan weer wel dat er nog geen les is gegeven in een gebouw dat misschien niet veilig is.''

Geen paniek