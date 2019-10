Girl power en bommetjes: avontuur bij zwembad De Stok

Aleyna (12) vindt het super gezellig. ,,Maar wel spannend. Maar als je bang bent, kun je iemand van de leiding wakker maken.'' Geslapen hebben ze weinig, die eerste nacht. En straks wacht er weer een zeskamp, waarin ze het tegen de jongens op gaan nemen. ,,Wij gaan winnen'', weet Amira (11) al. ,,Girl power!''

De Stok en Kreukelz zijn verrast door het succes van het kamp, maar liefst 83 kinderen in de basisschoolleeftijd hebben zich aangemeld. De samenwerking begon met de gezamenlijke opvang van kinderen tijdens de stakingsdag in het basisonderwijs. ,,Dat was een groot succes en dat bouwen we nu verder uit. We hebben hier een fantastisch mooi terrein. Dit is een prima manier om dat ook buiten het seizoen te gebruiken'', zegt zwembadmanager Amy van Bemmel.

Kreukelz is een bso die helemaal in het teken staat van sport en buitenspelen. ,,Geen tv's, geen tablets. Lekker naar buiten'', omschrijft pedagogische medewerker Miranda van der Star. En het kamp sluit daar helemaal bij aan, met sportieve en avontuurlijke buitenactiviteiten als een zeskamp, een zeepkistenrace en een nachtspel maar natuurlijk ook heel veel zwemmen. ,,Bijna alle kinderen van de bso zijn mee op het kamp'', zegt Van der Star. Daaronder ook Tuur van Hooydonk (9) en Bryan Blanken (10). Het slapen in een legerbed was wel even wennen, zegt Bryan. ,,Ik stootte mijn hoofd aan die metalen rand.'' Tuur moest 's nachts twee keer naar het toilet. ,,Dan moet je de leider wakker maken en over het terrein naar die toiletgroep lopen. Best griezelig, het is 's nachts heel donker en heel koud.'' Maar ze genieten volop, vooral van het zwemmen. ,,Lekker van de glijbaan'', glundert Tuur. En Bryan heeft zich helemaal uitgesloofd: ,,Een backflip, bommetjes, salto's.''

