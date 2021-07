‘Gigantisch ruimteprobleem’: basisschool De Kroevendonk verhuist tijdelijk naar grasveld

Eind 2023 moet op dezelfde locatie aan de Langdonk 39 namelijk een gloednieuw schoolgebouw worden opgeleverd. Een speurtocht van twee jaar naar tijdelijke huisvesting in een bestaand schoolgebouw, om die periode te overbruggen, leverde niets op, zegt schooldirecteur Teun Dekker. ,,Het was mooi geweest als we ergens anders heen hadden gekund, maar er is gewoon geen pand waar we in kunnen. Het is niet anders.”