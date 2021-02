Giftreinen dwars door woonwijken straks verleden tijd? Drechtsteden bieden West-Brabant nieuwe hoop

De eerste contacten om daar bij aan te haken zijn vanuit West-Brabant al gelegd, laat burgemeester Bernd Roks van Halderberge weten. ,,We zijn vanzelfsprekend erg enthousiast. Dat Dordrecht en Zwijndrecht dit initiatief nemen, is een interessante ontwikkeling. Daarbij is het ook in ons belang om aan te sluiten. Want alleen met samenwerking kunnen we iets voor elkaar krijgen.”