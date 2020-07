Gierzwaluwen zorgen in Sprundel weer voor nageslacht

SPRUNDEL - ,,Eerst en voorop: gierzwaluwen zijn heel aparte wezentjes.” Natuurkenner Mans de Jong uit Sprundel raakt niet uitgepraat over het succes van het gierzwaluwenproject in zijn wijk. Er zijn veertig nestkasten voor gierzwaluwen opgehangen, waarvan er nu al 27 in gebruik zijn.

,,In veertien van die kasten zitten al 22 grote, jonge vogels die met hun witte gezichtjes naar buiten kijken", zegt De Jong, die ze graag fotografeert.

Hij kent een huis in de wijk waar gierzwaluwen al 56 jaar broeden. ,,Generaties lang bleven ze trouw aan het nest.” Nu zijn in de wijk een aantal woningen gerenoveerd. In 2018 inventariseerde De Jong waar de toen bekende nesten zaten. Vaak bleken ze onder dakpannen te zitten waarbij de ingang zich in de dakgoot bevond.

,,Toen heeft wooncorporatie Thuisvester zich vergist", zegt De Jong. Begin vorig jaar zijn alle nestingangen dichtgemaakt, waardoor de zwaluwen er niet konden broeden. Gierzwaluwen (Latijnse naam apus apus) zijn van begin april tot half augustus in ons land om een nageslacht groot te brengen. Daarna vliegen ze in één ruk naar het Afrika van onder de evenaar om daar te overwinteren.

Op 20 augustus 2019 had Mans de Jong een gesprek met Thuisvester over de misser in Sprundel. ,,Het gesprek vlotte goed. Het waren aardige, jonge mensen. Maar ze hadden die gaten eigenlijk niet mogen dichten", blikt De Jong terug. Hij zegt op deze manier de mussen en de gierzwaluwen een stem te hebben gegeven, want ook mussen keren elk jaar naar hetzelfde nest terug.

Spannend

Hoewel het broedseizoen 2019 verloren ging, mocht De Jong veertig nestkasten ophangen in de Koekoekstraat en de Graaf Anfriedstraat. Op 26 april van dit jaar meldde de eerste gierzwaluw zich in Sprundel. ,,Toen werd het toch spannend want alle oude nesten waren weg. Maar we hadden de nieuwe kasten opgehangen in de buurt van de oude invlieggaten", zegt de natuurkenner.

Volledig scherm Mans de Jong in de tuin van Marian de Bruijn (rechts), die in actie kwam voor de gierzwaluw.. © Herbert Kats

Koloniebroeder

Het bleek achteraf een gouden greep. Op 5 mei werd de eerste vogel in een nestkast gesignaleerd en nu zijn er 27 van de veertig kasten in gebruik. ,,De gierzwaluw is een koloniebroeder. Het lijkt wel of ze bij elkaar afkijken om te ontdekken wat ze moeten doen.” Er zijn al 22 grote, jonge vogels gezien en in dertien kasten zitten jonge vogeltjes die zich nog niet hebben laten zien.

Insectenbal

Dat er jonkies in de kasten zitten, ziet de kenner omdat de oudervogels met een insectenbal in hun keelzaak het nest invliegen. Half augustus zijn de meeste gierzwaluwen weer weg. Mans de Jong is trots op het project. En op de buurtbewoners die de gierzwaluw een stem hebben gegeven, zoals hij het formuleert. ,,Hoe kleine beetjes wonderen kunnen doen.”