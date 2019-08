Gierzwaluw toch goed onder dak in Sprundelse wijk

SPRUNDEL - Broedende gierzwaluwen kunnen komend jaar toch weer een plekje vinden in Sprundel. De beschermde vogelsoort kwam door een renovatieproject van Thuisvester in de knel. In samenspraak met de woningcorporatie is een oplossing gevonden. Natuuractivist Mans de Jong spreekt van ‘een droomscenario’. ,,Blij? Zeker en vast!”

Hij is bijvoorbeeld zeer content met de afspraak dat er nu 28 nestkasten komen in het wijkje rond de Sprundelse Graaf Ansfriedstraat. De kasten komen in het najaar op locaties die vogeldeskundigen als Mans mogen aanwijzen. Zogeheten gierzwaluwdakpannen worden niet meer gebruikt. Bovendien is voorzien in vijf ‘kraamkamers’ voor vleermuizen en krijgen de musjes vogelschroten om onder te schuilen.

De natuurbeschermer denkt dat de nu gekozen aanpak ook elders toepasbaar is. Bijvoorbeeld bij vergelijkbare projecten in Zegge, Schijf en St. Willebrord. De Jong wordt daarbij ingeschakeld. De nieuwe afspraken zijn tevens afgestemd met de uitvoerder van de renovatieklus, bouwbedrijf De Kok.

Volledig scherm Mans de Jong in de tuin van Marian de Bruijn (rechts), die in actie kwam voor de gierzwaluw. Foto Herbert Kats © Herbert Kats

In Sprundel kwam buurtbewoner Marian de Bruijn aan het begin van de zomer in actie toen bleek dat gierzwaluwen door de opknappen van de daken hun broedplaatsen kwijt waren. Zij schakelde daarop De Jong in. ,,We hebben afgesproken niet te blijven hangen in wat er is gebeurd, maar samen naar de beste oplossing te kijken’’, klinkt het mild na het happy end in deze zaak. Niettemin is het volgend jaar aan de vogels of zij de kasten accepteren als alternatief, luidt zijn kanttekening.

Zowel De Jong als onafhankelijk deskundige Marjos Mourmans uit Roosendaal fungeerden als gesprekspartner van Thuisvester. Beide stellen dat kennis,ervaring én argumenten de woningscorporatie uiteindelijk kon overtuigen. Aanvankelijk was de aanpak gebaseerd op de bevindingen van Arcadis. Dergelijke eco-adviesbureaus hebben mensen met gedegen opleidingen en leveren juridisch doortimmerde stukken, stelt Mourmans. Ze ontberen in haar ogen echter specifieke kennis, zoals van de lokale omstandigheden. ,,Thuisvester krijgt credits voor het luisteren. Er zijn talloze woningcorporaties die blunderen met dit soort zaken’’, zegt Mourmans, die landelijke faam geniet als deskundige.