Giel Janssen mag door als formateur in zijn ‘oude gemeente’ Halderberge

OUDENBOSCH - De kersverse raad van Halderberge wil niet langer in coalitie-oppositie, maar in college-raad de komende periode in. De raad streeft ook naar een college van vier in plaats van drie wethouders, gezien het grotere takenpakket.

Halderberge wil vaart maken met de collegevorming. Informateur Giel Janssen, die gisteren de partijen bijeen riep om zijn bevindingen van een eerste gespreksronde te delen, gelooft ook dat zijn oude gemeente snel een nieuw bestuur kan hebben.

De oud-burgemeester bracht rapport uit van de individuele gesprekken, eind maart gehouden met de zes fracties. Het waren prettige gesprekken geweest, waaruit voor hem een helder beeld was ontstaan waar de kiezer met de gekozen raad heen wil. De matige opkomst - landelijk en in deze gemeente - was ook hem tegen gevallen.

Discrepantie

Eensgezind is de raad over de collegevorming tussen de drie grootste partijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS. D66-voorman Frits Harteveld waarschuwde in het debat maandag wel dat enige discrepantie kan ontstaan met een coalitie van 18 zetels tegenover een oppositie van 5. ,,Reden te meer om voor een raadsbreed programma te gaan’’, nodigde Thomas Melisse (VVD) als grote winnaar van de verkiezingen D66, CDA en PvdA/GL uit vooral mee te gaan in het proces voor een breed gedragen werkprogramma.

Eenmansfractie PvdA/GL is daar terughoudend in. De linkse combipartij ziet meer balans bij een coalitie van de twee grootste partijen en een college met drie wethouders, zoals in de vorige periode. Informateur Janssen had genoeg argumenten om het gemeentebestuur wél uit te breiden. ,,De omgevingswet, de energietransitie en niet in de laatste plaats participatie. U heeft allen aangegeven daar veel aandacht aan te willen schenken. Een grotere gemeente vervult een gewichtiger rol in de regio. Dat vraagt om en college dat vaker de boer op gaat. Naar de burgers, naar andere overheidsinstanties.’’

Vier full-time wethouders

Het nieuwe college krijgt vier full-time wethouders. Thomas Melisse (VVD) en Hans Wierikx (WOS) gaan voor een volgende periode. Joop Kouters (Lokaal Halderberge) neemt het stokje over van Jan Mollen en Sharona Malfait maakt als tweede VVD-wethouder het kwartet compleet.

Zo ver is het nog niet. Vrijdag komt de coalitie bij elkaar om stappen te zetten. Daar is Giel Janssen opnieuw bij. Op voordracht van Melisse werd hem gevraagd ook de formatie te begeleiden. Waar Melisse de vaart erin wil houden, remde Gisela van Beek (LH) hem ietwat af. ,,Er is ons nogal wat overkomen nu we met een gloednieuwe fractie in de raad zitten.’’

Hans Wierikx hoopte op voortzetting van een collegiaal bestuur en een evenwichtige portefeuilleverdeling. Simone Dirven (CDA) gunt burgemeester Bernd Roks een grotere post: laat hem shinen op kunst en cultuur en het religieus erfgoed.’’