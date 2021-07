GGD vaccineert twee weken lang arbeidsmigranten: ‘Prik is beter voor mijzelf en iedereen’

Festival Op de Grens wil theaterta­lent voor Roosendaal behouden

21 juli ROOSENDAAL - Het wordt vaak gezegd in Roosendaal: plaatselijke talenten keren na hun studie elders niet meer terug. Of het nu gaat om wetenschappers en medici of om cultuurmakers. Als ze hun bul op zak hebben, denken ze al snel dat er in Roosendaal geen plek meer is voor ze.