Gezocht: twee keer vijf bijzondere Roosendaalse jongeren voor de vernieuwde Jongerenroos

,,Het mooie plan viel in één keer uit elkaar’’, ziet Sebastiaan Waegemaekers, voorzitter van de Jongerenraad. ,,Hoe kan dat nou?’’ Op zoek naar het antwoord komt Waegemaekers in contact met kunstenaar Benjamin Scheltema. Hun conclusie? Er is te weinig aandacht voor, het ding is simpelweg te onbekend.



Daar komt nu verandering in. Om te beginnen heeft de prijs een complete make-over gekregen. Scheltema maakte van plexiglas, epoxy en graffiti een nieuwe trofee, die lijkt op het oude gemeentelogo.



Daarnaast wordt er nog deze maand een promotiecampagne afgetrapt. Samen met Nick Kawaler worden de komende weken verschillende filmpjes gemaakt om de prijs onder de aandacht te brengen. Op scholen en onder verenigingen worden posters verspreid. Waegemaekers: ,,Want niemand wil iets hebben wat niemand kent.’’