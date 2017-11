Gezocht: een container voor openluchttheater in Nispen

NISPEN - Het openluchttheater in Nispen hoopt nog voor de start van volgend seizoen een nieuwe opslagruimte en - als het even kan - een nieuw toiletblok in gebruik te kunnen nemen.

Onder de vlag van Cultuurvirus wordt gekeken hoe een en ander mogelijk te maken is bij het theater aan het Sprengepad. ,,We hopen dat iemand een container over heeft, die we zouden mogen gebruiken'', zegt vrijwilliger Richard Konings. ,,Liefst eentje waar niet zo veel meer aan moet gebeuren.''

Hard nodig

Hoe dan ook: die extra opslagruimte is hard nodig, meent voorzitter Mariska Wagemakers. Want in de kleine twee jaar dat het theater nu in de lucht is, is er flink geïnvesteerd. Er zijn extra banken aangeschaft en er is een geluidsinstallatie gekocht. Maar bij gebrek aan een opslag bij het theater zelf staat alles nu overal en nergens. Wagemakers: ,,Er staan spullen bij mensen thuis en bij verschillende horeca-instellingen. Dat is gewoon niet handig.''

Eén nieuwe opslagruimte, dus. Maar het openluchttheater hoopt twee vliegen in één klap te slaan door ook gelijk een nieuw toiletblok te realiseren. Want nu is de stichting jaarlijks ruim duizend euro per jaar kwijt aan het huren van losse wc-units voor voorstellingen. En dat is erg veel geld voor de club, zegt Wagemakers.

Cultuurvirus

Het openluchttheater heeft daarom aangeklopt bij Cultuurvirus, een van de proefprojecten van het Cultuurnetwerk. Cultuurvirus zoekt oplossingen voor allerlei kwesties in het culturele veld. Wagemakers: ,,Daarbij wordt uitgegaan van het idee dat we in een maatschappij leven waar van alles in overvloed is en dat iedereen bereid is een ander met een gesloten beurs te helpen. Of een netwerk heeft, waarin iemand zit die iets kan betekenen. Zolang er maar een duidelijke vraag is. En die hebben we.''

In het ideale scenario van de stichting komen zowel opslag als de toiletruimte achter het theater te liggen, tegen de gymzaal van basisschool De Linde. Op die plek houdt de school nu nog een moestuin. Wagemakers: ,,We hopen dat te combineren, bijvoorbeeld door onze opslag van verticale tuinen te voorzien.'' De stichting gaat daar nog met de school over in gesprek.

Helpen