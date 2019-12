Gezocht: de meest originele kerstboom van West-Brabant

De kerstboom versieren is een plezierige traditie om de kerstsfeer in huis te brengen. Lichtjes, ballen, lampjes en een piek zijn de ingrediënten voor het gros van de kerstbomen. Maar er zijn ook mensen die het helemaal anders aanpakken.

BN DeStem looft een prijs uit voor de meest originele kerstboom van West-Brabant. Klein of groot, nep op echt: dat maakt niets uit. Hoe origineler, hoe beter. Dus versier jij je boom louter met snoepgoed? Of heb je alle versieringen zelf in elkaar geknutseld? bestaat jouw versiering uit poppetjes uit jouw favoriete tv-serie? Neem je geen boom, maar een stapel bierkratten om te versieren? Of is je boom op z'n kop? Is hij niet groen, maar paars? Wij willen het graag zien.