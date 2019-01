Gezocht: 10 buddy's voor eerste project om armoede in Roosendaal terug te dringen

Op termijn hoopt Roosendaal zo'n honderd buddy's in de stad te hebben lopen, die moeten zich op hun beurt weer over honderd plaatsgenoten ontfermen die met armoede te maken hebben.

Armoede

Armoede is een serieus probleem in Roosendaal. Waar landelijk één op de elf kinderen in armoede opgroeit, is dat in Roosendaal één op de negen. Omgerekend leven er in Roosendaal zo'n 3.200 van de 34.000 huishoudens op of onder de laagste inkomensgrens. Roosendaal wil dat aantal in 2030 gehalveerd hebben.

Armen Tekort

Een van de eerste projecten die hiervoor wordt opgetuigd, is het buddy-project Armen Tekort. In Antwerpen wordt daar al jaren met succes mee gewerkt. Armen Tekort is een gearrangeerde vriendschap voor twee jaar tussen iemand die wél en iemand die niet met armoede te maken heeft. Mensen in armoede hebben vaak een te laag zelfbeeld en te weinig eigenwaarde. Daardoor zien zij zelf weinig kansen om uit hun situatie te geraken. Hun buddy moet hen helpen dergelijk kansen weer te zien én te pakken.

Motiveren

Dat gebeurt aan de hand van minstens honderd contactmomenten tussen die twee. Dat kan variëren van een bezoek aan de bioscoop of een kop koffie drinken. kortom, wat nodig is om de ander te motiveren. De buddy's volgen voorafgaand een opleiding in Antwerpen om te leren hoe ze hun partner het best kunnen helpen. Het hele project is vooralsnog een pilot, pas in het najaar van 2020 wordt besloten of Roosendaal hier mee door wil gaan.

Infoavond