Gezin uit Essen zamelt vrachtwagens vol spullen in voor aardbevingsgebied in Kroatië

Burgemees­ter Van Midden: ‘Op een aantal incidenten na in Langdonk is het rustig gebleven in Roosendaal’

1 januari ROOSENDAAL - De jaarwisseling is in de gemeente Roosendaal ‘over het algemeen rustig verlopen', zo laat de gemeente weten in een persbericht. Burgemeester Han van Midden geeft aan blij te zijn dat het vrijwel overal rustig is gebleven. Hoe groot de aangerichte schade is, wordt nog onderzocht.