Gezellige jeu-de-bouleswedstrijd op Nieuwe Markt: ‘Maar het is ook wel zwaar’

Sinds mei organiseerden Fontys studenten in samenwerking met More2Win en Brabant Sport in zes wijken in Roosendaal en Heerle voorrondes voor deze plaatselijke finale. De Brabantse Boules is voortgekomen uit het succes van de vorig jaar gehouden Bossche Boules. ,,We houden deze voorrondes dit keer in 6 steden’’, vertelt Anke Collart van More2Win. ,,We hopen het uit te breiden tot een landelijk toernooi.’’

In Roosendaal bleek met 35 inschrijvingen snel voldoende animo voor het petanque feest. Op de Nieuwe Markt waren vier banen weggelegd waar de verschillende teams het fanatiek tegen elkaar opnamen. ,,Je speelt elke ronde met een ander team en op een andere baan’’, legde Collart uit.

Voor iedereen

,,Iedereen kon ongeacht leeftijd inschrijven. Zowel buurtbewoners die een balletje willen gooien als mensen die bij een vereniging zitten. Ons doel met deze wedstrijden is vooral ontmoeting en nieuwe vriendschappen. En daarnaast is het misschien een boost voor het spel.’’

Volledig scherm © peter van trijen/pix4profs

De 84-jarige Riet Jonkers en 82-jarige Dora Sijstermans hadden gewoon hun rollator meegenomen. ,,Het is hartstikke leuk”, vonden de dames. ,,Maar het is ook zwaar. Je moet telkens over de drempel van de baan stappen en dan ben je bang te vallen. We gooien wel eens op Wiekendael maar daar is de baan veel kleiner. Je gooit jezelf hier kwijt.’’

De dames misten ook een beetje de Franse sfeer: ,,Het is een kale boel. Ook geen zitjes. Gelukkig hebben we onze rollator. We komen echter om te winnen!’’

Ook enkele vrienden van Les Thor Quettes kwamen voor de winst. Deze mannen vonden wel dat de organisatie nog tekort schoot. ,,Er was aangekondigd dat we 3 rondes van 40 minuten zouden spelen. Dat blijken 30 minuten te zijn. Je hebt nu geen tijd om jezelf te verbeteren.”

Spelregels

,,Het valt ons ook op dat de studenten zelf de spelregels niet goed kennen. Ook had er meer publiciteit moeten zijn.’’ De uiteindelijke winnaars werden Ton Kunst, John Bontebal en Jan van Dongen.