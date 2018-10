Gezellig samen met dank aan Nina's oproep

Nina: ,,Inmiddels hebben er veertien mensen gereageerd. We zien elkaar eens per week ‘s avonds in buurthuis De Wieken. Dat is een beetje ons stamcafé geworden.”

Marjolein: ,,We hebben samen al veel leuke dingen gedaan: een workshop bonbons maken, bowlen, wandelen, naar Walibi.” Nina: ,,Ja! Dat was een grote wens van mij. Je gaat niet in je eentje naar een pretpark als Walibi.” Marjolein: ,,En vanavond gaan we naar de bioscoop.”

Nina: ,,Kenmerkend van ons groepje is dat we respect voor elkaar hebben. We helpen elkaar. Ik voel me soms echt geroerd als ik de berichtjes in de WhatsApp- groep lees. Als iemand hulp nodig heeft, zijn er zoveel mensen die even een handje helpen. En als iemand iets vervelends meemaakt, proberen we elkaar op te beuren.”

Marjolein: ,,Vier mensen uit ons groepje helpen mij met collecteren voor het Nationaal MS Fonds. Als ik het op mijn facebookpagina zet, reageert bijna niemand.”

Nina: ,,Dat we elkaar tot steun zijn vind ik echt mooi.”

Marjolein: ,,Tegelijkertijd is het wel triest dat er zoveel eenzaamheid is onder onze leeftijdsgroep. Soms zijn mensen verhuisd en wonen hun vrienden aan de andere kant van het land. De helft werkt niet door ziekte. Dan heb je geen collega’s, mis je sociale contacten en moet je je dag zelf zien in te vullen.”