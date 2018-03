Gewonden van grote brand Hoeven zijn vader en zoon: 'ik hoorde Help! Help!'

HOEVEN – De Korte Bunder in Hoeven is koud, vrijwel verlaten en ligt vol roetdelen. Achter een woonhuis staat de uitgebrande loods, die in de nacht van woensdag op donderdag vlam vatte. Twee bewoners, de eigenaar en zijn zoon, raakten gewond. De oudere man ligt naar verluid in het brandwondencentrum Beverwijk.

Het vuur ontstond even na middernacht in de loods achter het woonhuis. Mogelijk hebben ook enkele gasflessen vlam gevat, want ’s nachts zijn explosies gehoord. De rook was tot in de verre omtrek van Hoeven te ruiken en te zien.

Help! Help!

Het straatje op het bedrijventerreintje trekt in de vroege ochtend plukjes nieuwsgierige mensen. Er zijn zorgen over de eigenaar. ,,Ik heb begrepen dat hij in brand stond’’, zegt een buurman. ,,Ik hoorde ‘help!, help!'.’’ De buurman blijkt zelf 112 te hebben gebeld, maar wil niet bij naam genoemd worden. ,,Ze waren er snel bij en alles is meteen afgezet’’, wil hij nog wel kwijt. Schade-experts zochten via hem al tevergeefs contact met de familie, maar het woonhuis is verlaten. ,,De vrouw is mee naar het ziekenhuis.’’

Volledig scherm De brand aan de Korte Bunder vanuit de hoogwerker van de brandweer © Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De loods wordt afgeschermd door een hek, maar ook van een afstandje is goed te zien hoe groot de ravage binnen is. De hal is één grote wirwar van zwartgeblakerde voorwerpen. Grote decoratiepoppen, weten de schaarse omstanders. ,,Paashazen van een meter of twee, die verhuurd werden.’’

Woonhuizen

De brandweer heeft twee uur lang alles gedaan om te voorkomen dat het vuur zou overslaan en slaagde daarin. In de Korte Bunder staan verschillende bedrijfspandjes met woonhuizen er bij. Op andere adressen is het stil, bij een enkele kijkt even iemand vanachter het gordijn. Ambtenaren van de gemeentelijke dienst Handhaving bellen veelal vergeefs aan. De enige buur die even open doet heeft zelf niets gehoord of gezien. ,,Ik woon hier ook niet.’’

Volledig scherm Roetdelen in de straat © Herbert Kats

Intussen inspecteren mannen van een reinigingsbedrijf wat er aan zwarte vlokken in de straat ligt. ,,Vooral papierdelen’’, zegt een met een kennersblik. Hij informeert per telefoon of er een calamiteitenscherm kan komen om de loods voor de aandacht van ramptoeristen af te schermen. Nadat de brandweer het vuur meester was is tijdens het nablussen nog overwogen de loods meteen te slopen, weet een omstander. Maar dat is niet gebeurd.

Volledig scherm Bovenaanzicht van de loods vanuit de hoogwerker © Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant