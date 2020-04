Gewonde man naar ziekenhuis na botsing op Willem Dreesweg in Roosendaal

Halderberg­se onderne­mers­pei­ling in coronatijd belangrij­ker dan ooit

18:00 OUDENBOSCH - Ging het in eerdere ondernemerspeilingen over dienstverlening, in de nieuwe online peiling van de gemeente Halderberge ontkomen de vragenstellers niet aan de coronacrisis. Wethouder Thomas Melisse noemt deze enquête belangrijker dan ooit.