Gewonde bij steekpartij in Roosendaal

Klimaat in de Baronie Dijkgraaf De Vet over de aanpak van klimaatver­an­de­ring: ‘Drinkwater moet duurder worden’

24 maart Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer. Hittegolven, ernstige droogte en zware regenval komen steeds vaker voor. Wat betekent dit voor ons en onze directe leefomgeving? Hoe houden we het leefbaar? In deze serie geven 6 boegbeelden hun visie op de toekomst en de gevolgen van klimaatverandering in de Baronie.