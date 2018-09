Gewiekste Roosendaalse oplichter krijgt taakstraf van 240 uur

Gedupeerde kluisjes­roof trekt alle registers open: 'Ik eis hogere vergoeding sieraden'

12:03 OUDENBOSCH/HOEVEN - Drie dagen na de kluisjesroof bij de Rabobank Oudenbosch kreeg Claus Jansen (65) te horen dat ook zijn safeloket was gekraakt. Toen hij een paar weken later mocht komen kijken, lag er in de lade enkel nog een stofdoekje en plastic zakje met klein zilverwerk. De resterende veertig sieraden waren foetsie.