Geweigerd bij een kroeg? Dan mag je nergens meer binnen in Roosendaal

Update Oproer in uit­gaansnacht Roosendaal: grote groep bemoeit zich met arrestatie, agenten trekken wapenstok

16 februari ROOSENDAAL - Agenten hebben dit weekend pepperspray en hun wapenstok getrokken toen zij een 22-jarige arresteerden in Roosendaal. De man wilde even daarvoor vermoedelijk een fiets in het uitgaanspubliek gooien op de Markt. Zo'n dertig omstanders bemoeiden zich met de aanhouding. Om de groep in bedwang te krijgen vormde de politie een linie.