Gewapende overval Oud Gastel: 'Daders vluchtten te voet een maisveld in'

video Reünie JTC Roosendaal: 'Nog steeds een gezellige school'

21:29 ROOSENDAAL - ,,Mijn aardrijkskundeleraar herkende me niet'', zegt Patrick Popa licht teleurgesteld. Maar even later komt die leraar, Hans Maas, toch naar hem toe. Die werkt dit jaar 25 jaar op het Jan Tinbergen College, net zo lang als de school bestaat. Dat jubileum is zaterdag gevierd met een grote reünie, waar zo'n 900 oud-leerlingen, maar ook veel voormalige docenten op af zijn afgekomen.