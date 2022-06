Gewapende overval op woning in Roosendaal, politie pakt een verdachte op

De politie laat weten dat er niemand gewond is geraakt. ,,De bewoners zijn wel hevig geschrokken. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Dat onderzoeken we nog.” Volgens de politie werd de overval door zeker twee daders gepleegd. Zij hebben de bewoners bedreigd met slag- en steekwapens. Ze waren gemaskerd. De politie liet rond 13.50 uur weten dat een jongen is aangehouden bij een speeltuintje bij de Isabelladonk. In de buurt van het speeltuintje heeft de politie een rugtas en andere spullen gevonden. Deze zijn in beslag genomen. Ook een scooter is in beslag genomen.