Gewapende overval op woning in Roosendaal, politie pakt een van de daders op

Voor sporters met een beperking is meer aanbod nodig: ‘Ik moest mijn geleide­hond maar vastbinden’

BERGEN OP ZOOM - Ze beklom een jaar of zes geleden de bijna zesduizend meter hoge Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Een uitzonderlijke prestatie. Want Petra Jongeneelen uit Roosendaal is blind. In het sportcafé in de kantine bij Moc’17 vertelde Jongeneelen maandagavond over die barre tocht.

14 juni