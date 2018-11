Gewapende overval op juwelier in Zevenbergen: ‘Je schrikt je een hoedje als ze je met een vuurwapen bedreigen’

De overvallers, twee mannen, vluchtten in de richting van de Langenoordstraat. De agenten zijn in de directe omgeving met man en macht op zoek naar de daders. Een van de daders droeg een grijze slobbertrui met capuchon, de andere een zwarte trui en een zwarte broek.

Eerste in historie

Achter de rood-witte linten staan talloze burgers die onder meer van de weekmarkt komen. Ook staan er een oproepkracht van de winkelier en de schoondochter van de in de winkel vertoevende medewerker. “Ik was net mijn hondje aan het uitlaten toen ik het via burgernet hoorde. Vreselijk”, aldus de oproepkracht. De overval die rond 12.15 uur plaatsvond, is de eerste in de historie van de juwelier. Van Loon en zijn medewerkster hebben het zonder kleerscheuren overleefd.