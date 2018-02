Gewapende overval op cafetaria Harte5 in Roosendaal, verdachte is op heterdaad aangehouden

Droom komt uit voor Peejprinses Maaike

18:55 HOEVEN - “Op 16 november komt Tim van den Berg (prins Baarug van Peejenland) bij mij in de winkel van MultiVlaai in Etten Leur. Dat was even schrikken. Vraagt ie mij of ik zijn nieuwe Peejprinses wil worden", zegt Maaike de Rooy (21). Laat ze daar nou elk jaar van gedroomd hebben. Sinds zaterdag is ze de lieveling van iedereen in Hoeven. En dinsdag is het ook nog eens Super Tuesday. De bekende optocht.